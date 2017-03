Presentador húngaro dibuja por accidente un pene cuando explicaba una jugada de hockey

Después del partido en el que los Winnipeg Jets superaron a los Colorado Avalanche por 6-1, un periodista húngaro explicó a la audiencia la táctica del equipo canadiense para llegar a esa autentica goleada durante el segundo cuarto.

El canal deportivo “Sport1” estaba analizando un partido de hockey sobre hielo, en que los Winnipeg Jets superaron a los Colorado Avalanche por 6-1. El analista húngaro a cargo de comentar el parido, comenzó a comentar las jugadas ofensivas del equipo ganador, a la vez que iba dibujando las posiciones en la pantalla táctil.

Primero marcó a dos jugadores atacantes encerrándolos a cada uno en un círculo.

Luego intentó hacer una conexión entre ellos trazando una curva.

El resto del dibujo comenzó a perder sentido y tanto sus colegas, como los espectadores, comenzaron a sospechar de la situación. Sin embargo el periodista seguía hablando sin inmutarse, como si no se diera cuenta del dibujo que estaba haciendo en vivo.

Una vez que completó la figura, el director de cámaras optó por cambiar rápidamente de plano, mostrando al resto de panelistas que no podían aguantar la risa, producto de la insólita situación.

No se sabe si el panelista hizo esta broma a propósito, o realmente no se dio cuenta de lo que estaba dibujando. De cualquier manera no todos se lo tomaron con humor, y muchos opinaron que si era una broma, era una de muy mal gusto. Puedes ver el video del suceso aquí.

Con información de Infobae.