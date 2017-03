Esta es la profesión que deberías tener de acuerdo a tu signo zodiacal

La palabra “astrología” es el estudio acerca de los astros, y trata cómo la posición y el movimiento de los cuerpos celestes pueden influir tanto en las personas como en los acontecimientos que ocurren en el mundo.

Aquello que haces o te gusta hacer tiene relación directa con las características que te da tu sol (y tu regente). Conoce la gama de profesiones asociadas a cada signo zodiacal.

Si alguna vez te has preguntado cómo pueden las cualidades de tu signo y tu personalidad beneficiar o perjudicar tu desarrollo profesional, académico o laboral, debes saber que la astróloga Kelli Fox realizó un estudio de las profesiones en las que puedes desenvolverte mejor.

Ella clasificó los tipos de empleo adecuados a las cualidades de cada signo, con lo que puedes darte una idea de tu personalidad, también ubicar las virtudes y defectos que pueden fortalecer tu desempeño laboral o reorientar tus cualidades acorde a tu profesión.

Aries

Si eres aries tenderás a ser un líder nato, pero si te excedes, puedes trasladar esa autoridad y convertirte en un jefe muy rudo. No eres el mejor trabajando con un jefe, y estás incómodo con puestos pequeños, pero tu personalidad te hará ascender. Mantener relaciones interpersonales fuertes es importante, pero darles seguimiento no es tu fuerte, ello explica que tiendas a iniciar muchos proyectos, pero que te cueste darles seguimiento, momento adecuado para que dejes entrar a colegas y amigos a que te den soporte y las lleves a cabo.

Trabajos en relación al desarrollo físico son tu opción: entrenador personal, atleta, guía o trabajo en alguna organización deportiva, actividades en las cuales puedas dirigir, controlar y en las cuales puedas aportar esa autoridad para enseñar a otros.

Tauro

Tauro es trabajador y está inclinado naturalmente a dirigir, por ello, tu dedicación hace de ti un buen compañero de equipo, aunque a veces eres obstinado, por lo que debes elegir bien las batallas que jugarás en proyectos y conflictos de trabajo.

Eres bueno para los trabajos que exigen dedicación y tenacidad, así como en relación a la tierra como floristas, agricultores, industria alimenticia o bien carreras financieras, debido a tu organización con el dinero.

Géminis

Los géminis prosperan rápidamente, para ello necesitan ambientes en los cuales tengan posibilidades de interactuar y probar con diferentes experiencias. Asegúrate de no caer en un trabajo en el cual el entorno te provoque tedio.

Toda carrera que involucre la transmisión de información y el abordaje de diferentes temas es perfecto, de modo que la comunicación, proyectos publicitarios, comercio o de manager tendrán a tu dualidad complementado entre versatilidad y racionalidad.

Cáncer

Cáncer es el más tradicional y relacionado con la crianza y cuidado de los que te rodean, de modo que los cáncer están acostumbrados a estar a cargo de responsabilidades. Por definición, eres un cuidador, de manera que ayudas a resolver problemas para que todos estén felices. Definitivamente no estarás tranquilo en un trabajo en el que no puedas ver los resultados de éste, lo mismo sucede con aquella persona con la que entablas una relación.

Asegúrate de mantenerte lo suficientemente motivado, lo que puedes obtener viendo reportes o indicadores de tus avances. Eres atento en el cuidado de otras personas y excelente también en trabajos de recursos humanos o trabajo social, abogado, maestro, enfermero, nutriólogo o profesiones en estas arenas.

Leo

A los leones les gusta exhibirse y ser el centro de atención, pero no siempre en el sentido de que observen sus méritos, sino que su mérito se convierte en apoyar a los otros a ser mejores o alcanzar sus metas. La enseñanza y la política son dos campos en los cuales puedes ser líder y desenvolverte guiando a tu equipo.

Eres un signo de alto rendimiento y a veces eso puede romper un equipo, por tu tendencia a ser ganadores, cualidad que liquida tu encanto y gentileza. Las carreras ideales deben ser aquellas donde puedas mostrar tus virtudes, como la actuación, teatro, o aquellas donde puedas ejercer dirección o liderazgo nato.

Virgo

Perfeccionista pero no dispuesto a servir a los otros, eres comprensivo y considerado, como jefe eres protector y práctico, aunque demandas lo mejor de los demás. Tienes la tendencia a ser fuerte contigo mismo. Por tu perfeccionismo y excelente memoria puedes ser buen asistente, ejercer labores de escritorio, ser editor, traductor, técnico o detective.

Libra

Son sociales y adeptos a aglutinar las personas, así como mediadores, propio de una balanza que busca equilibrar fuerzas con la comprensión a los demás. Tus opciones son diplomacia, asistente, traductor, vendedor, recepcionista, agentes de viaje y aquellos oficios que involucren trabajar con otros para ayudarles.

Escorpión

Son capaces de guardar secretos y ser discretos, les gusta investigar, aunque son intensos y eso puede alejar a los demás. Al ser buen investigador puedes trabajar en servicios de inteligencia, servicio forense, investigación del crimen o bien realizar negociaciones.

Sagitario

Siempre tienen buenos temas de conversación, inspiran, trabajan duro en labores de equipo, se adaptan al cambio y alientan a los otros. Cualquier profesión es buena para ti mientras no te restrinjas a muchas reglas. Amante del viaje, puedes optar por carreras como turismo, aviación, programas de entrenamiento o acompañamiento.

Capricornio

Los capricornio, esos caballitos de carrera que para lograr sus metas son serios, pragmáticos y organizados, aunque no por ello aburridos sino carismáticos y entusiastas. No te intimida la autoridad, sabes que con esfuerzo, dedicación y ambición puedes conseguir lo que te propongas, que generalmente es una meta que no te importa cuán lejos esté, pues son adictos al trabajo.

Puedes ser empresario, administrador, ingeniero, arquitecto, diseñador, son trabajos en los que tus habilidades de producción y administración pueden darte ventaja.

Acuario

Eres un espíritu libre, con cualidad de ser trabajador, sociable, pero buscas tu espacio vital. Nunca te quedas en lo obvio, por lo cual puedes tener discusiones de trabajo, pensando que tus ideas están adelantadas a las de los demás. Aunque tienes como ventaja inusuales métodos que pueden ser atractivos para otros que observen tu pata creativa, debes dejar que otros se acerquen y temer a que te capturen.

Ciencia o tecnología, diseño gráfico o fotografía, gestión de proyectos son las mejores opciones profesionales. Como eres un rebelde de horarios e instituciones, puedes trabajar independiente y realizar tu propia agenda.

Piscis

No te preocupas tanto por hacer algo para los otros, sino hacer lo mejor que puedes y así darte a los demás. Te desenvuelves mejor en profesiones que involucren tu lado sensitivo, compasivo e intuitivo, en áreas relacionadas con la salud, educación, artes y en oficios como doctor, fisioterapeuta o maestro.