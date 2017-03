Piñera promete ley para que presos de Punta Peuco terminen sus días fuera del penal

“A diferencia de la campaña anterior donde él participó, ha quedado claro que ya no es el candidato de la centro derecha, sino que es el candidato de la derecha dura, de aquellos que van a Punta Peuco, de aquellos que dicen ‘¡Viva Chile y Pinochet!’. Y eso es bueno, porque las cosas se clarifican”. Con esta categórica declaración el ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, cuestionó al candidato de la derecha, Sebastián Piñera, en el marco de su reciente proclamación como pre-candidato presidencial de la UDI, RN y el PRI.

El ex mandatario no tardó en responder y sostuvo que el funcionario de Gobierno “está equivocado. Está faltando a la verdad. Y además le digo que esta campaña del terror no nos hace mella porque ya la conocimos”.

Junto con ello, Piñera se refirió a la polémica de Punta Peuco, planteando que “cuando hay una persona que está enfermo terminal, que está con cáncer, con metástasis, con Alzheimer, que ya ni siquiera sabe dónde está, que le tienen que cambiar los pañales y está a punto de morirse, si yo fuera Presidente, yo voy a promulgar una ley no para indultar, sino para cambiar la pena de prisión por la pena de arresto domiciliario para que esas personas puedan morir con dignidad”. “La muerte con dignidad es un derecho humano”, agregó el ex mandatario.