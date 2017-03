México: Ordenan poner en libertad a uno de los violadores de una menor porque “no lo disfrutó”

Un juez federal del estado mexicano de Veracruz ha concedido amparo a uno de los cuatro jóvenes que en el 2015 abusaron sexualmente de una menor. La resolución del magistrado argumenta que no se ha comprobado la “intención lasciva” del acusado de satisfacer un apetito sexual, como tampoco se ha demostrado la “total indefensión de la víctima”, informa la revista ‘Proceso‘.

Diego Cruz Alonso, de 21 años, es uno de los acusados de pederastia y abuso sexual contra una adolescente de 17 años, por lo que enfrenta una pena de 12 a 40 años de prisión. Sin embargo, la justicia mexicana ha dictaminado que el delito de pederastia que se le imputó a Cruz no quedó fehacientemente demostrado, por lo que debe quedar en libertad de manera inmediata.

“Tratándose de delitos de carácter sexual, el abuso consiste en una acción dolosa con sentido lascivo, sin considerar el número de tocamientos que se hayan realizado, de tal manera que un roce o frotamiento incidental no serían considerados como actos sexuales, de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costas del pasivo”, concluyó el magistrado.

Una decisión “indignante”

Por su parte, la familia de la víctima ha calificado este amparo como “una sentencia ofensiva” e “indignante”. “Es una burla lo que hace este juez. Con este amparo cualquiera podría tocar a una niña sin consecuencias penales”, lamentaron.

La Fiscalía General de Veracruz también ha reprobado el amparo concedido a Cruz, debido a que “deja vulnerables los derechos de una víctima atacada sexualmente”. Además anunció que presentará un recurso para “defender los derechos de la víctima”.

La resolución del juez de Veracruz ha provocado indignación en la sociedad mexicana y organizaciones de derechos humanos, porque esta decisión “representa un grave retroceso en el reconocimiento y acceso a la justicia de las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual y sienta un precedente que da lugar a la impunidad“, rechazó la Red por los Derechos de la Infancia en México, agregando que es obligación del Estado proteger los derechos de los niños víctimas.

“Si te tocan contra tu voluntad, no es abuso”

Mientras el diario británico ‘The Guardian‘, señala que este caso solo refuerza la percepción de que en México aquellos con dinero y conexiones políticas están por encima de la ley. “La tocó sexualmente, pero resulta que porque no lo disfrutó, no es abuso sexual”, criticó Estefanía Vela Barba, activista en temas de género, en declaraciones hechas al diario británico.

“Como no había placer en el acto, estaba destinado a causar humillación. No obstante para el juez, si la intención no era el placer, no es asalto sexual. Con esto el juez está diciendo que si te tocan contra tu voluntad, puede que no sea abuso”, lamentó Vela.

Cruz fue detenido en España en junio del 2016 y tras varios meses de batalla legal finalmente fue extraditado a México en enero de este año, donde estaba recluido. El segundo imputado en este caso continúa en prisión y otro de los implicados se encuentra prófugo. Mientras que el cuarto fue exonerado desde el principio.

Vía RT