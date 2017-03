Padre comenta en Facebook en una página para adultos. Su hija lo descubrió y esta fue su reacción

Algo es cierto, muchos padres que usan la computadora no tienen idea de muchas cosas; por ejemplo, de que sus comentarios los puede ver todo el mundo, y eso tal vez no tendría nada de particular, pero cuando entras a una página para adultos y lo ven tus familiares…

Esta situación se ha vuelto recurrente, donde, principalmente las hijas, tienen que reconvenir a sus inquietos padres para que dejen de hacer esas publicaciones, o al menos, que traten de mantenerlas en privado.

Este es otro triste caso…

La página en Facebook subió la foto de esta chica y el padre no se quedó con las ganas de hacer un “pequeño” comentario: “Me gustaría C***R contigo esta noche, bebé”…

Bastante sincero el caballero… solo que no se había dado cuenta que probablemente todo el mundo podía ver su comentario… todos menos la chica de la fotografía…

Por supuesto que su hija comentó:

“Oye papá… todos tus amigos pueden ver cuando comentas en esta cosa.”

El padre se quiso salvar diciendo que su cuenta había sido “hackeada”… sí… claro…

Algunos amigos de esta chica, inspirados por esta publicación, también contaron sus propias -y tristes- historias…

“Mi padre es casi igual. No tiene el conocimiento suficiente de las computadoras como para no hacer (sus publicaciones) de amplio conocimiento público…”

“Mi suegro hizo algo similar una vez”

“Es una tontería clásica.”

Vía Difundir