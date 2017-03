La razón por la que tus bragas o calzones tienen una “bolsita” en el fondo

diario usamos un calzón diferente al que nos pusimos el día anterior y que nos pondremos al día siguiente. Es un tema básico de higiene y salud. Sin embargo, aunque te preocupas tanto de cuidar tu zona íntima, probablemente no sabes el real uso de esa “bolsita” que la gran mayoría de los calzones tienen en el fondo. No es para guardar cosas ni tampoco para que tu toalla higiénica o compresa se ajuste mejor. No, en realidad tiene que ver con tu salud.

Esta segunda capa de tela incorporada en tu ropa interior permite una mayor ventilación de la zona íntima y logra el balance en la temperatura. Y, además, protege tu vagina de las infecciones y roces directos con la ropa que estás usando. Eso sí, no toda la lencería tiene esta bolsita y es por eso que deberías intentar evitarlas. Es por tu bien. Por otro lado, si quieres seguir cuidando tu zona íntima es recomendable que uses un jabón neutro y agua caliente (no hirviendo) para limpiar la parte exterior de tu vagina. Así mismo, también debes procurar usar ropa de algodón o, al menos, no usar ropa demasiado ajustada, pues el sudor puede provocarte una infección en la zona o hasta irritación. Y, claro, límpiate después de ir al baño o, incluso después de intimar con tu pareja. Vía Difundir