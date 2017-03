​Apocalyptica por primera vez en Chile

La agrupación finlandesa Apocalyptica, uno de los grupos insignes de la escena actual y pioneros en la interpretación de metal en cellos, llegará por primera vez a Santiago con su inigualable y enérgica puesta en escena, el viernes 8 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes como parte de su gira “Apocalyptica Plays Metallica”.

La banda, que entre sus récords anota haber vendido más de 4 millones de discos, llegará para celebrar el relanzamiento de la más exitosa de sus diez producciones: “Plays Metallica By Four Cellos”, editada en 1996 y que el año pasado volvió a lanzar remasterizada y anexando canciones que no estaban en la edición original, como: “Battery”, “Nothing Else Matters” y “Seek & Destroy”.

Las virtuosas cuerdas de Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen, Perttu Kivilaakso y Mikko Sirén en batería, llegarán finalmente a Chile, luego de algunos intentos fallidos por presentar su propuesta de metal sinfónico en Santiago, para dar vida a canciones como “Enter Sandman”, “Sad But True”, “Creeping Death”, “The Unforgiven”, entre otras, con las que se han presentado con gran éxito en importantes escenarios como el festival Wacken. También el propio James Hetfield se ha sumado en algunas ocasiones a sus presentaciones en vivo.

Videos

Live @ Wacken 2014 https://goo.gl/Q7PjKn

James Hetfield with Apocalyptica https://goo.gl/h34rKM

Valores

Platea Baja Preferencial: 60 mil

Platea Baja: 45 mil

Platea Baja Lateral: 35 mil

Platea Alta Central: 27 mil

Platea Alta Lateral: 22 mil

*Valores no incluyen el cargo por servicio.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 31 de marzo a través de Ticketek.cl y sus puntos de venta en tiendas Falabella, The Knife y Kmmuzik.

Sin cargo en boleterías del teatro (lunes de 10:30 a 20 hrs; martes a viernes de 10:30 a 22 hrs; sábado, domingo y feriados de 11 a 15 y de 16 a 21 hrs).​