Estados Unidos: Registran tiroteo en las cercanías del Capitolio

Esta mañana la policía de Washington DC, reportó un tiroteo en Capitol Hill, el barrio donde se encuentra el edificio del Congreso de EE.UU.

Testigos de los hechos, señalan que el autor de los disparos intentó arrollar a los policías que rondaban en el sector. Además han señalado, a medios locales, que varios edificios han sido cerrados.

Scott Wong, periodista de ‘The Hill’, afirma que el Capitolio no ha sido cerrado y que se ha enviado un comunicado informando sobre una actividad no especificada que la Policía está llevando a cabo en la intersección entre las avenidas Washington e Independence.

LAWMAKER sends video to me of shooting incident near Capitol. He was stuck in an Uber 1/2 pic.twitter.com/1nkmzkIoAB

— Scott Wong (@scottwongDC) 29 de marzo de 2017