Maluma habló sobre video íntimo que lo vincula con Ricky Martin

Desde que Maluma y Ricky Martin grabaron el video de la canción “Vente pa’ acá”, comenzaron a surgir muchos rumores sobre un supuesto romance entre ambos cantantes.

Además de ello, se habló sobre un supuesto video pornográfico de los dos, por lo que en una entrevista, Maluma quiso aclarar estos rumores: “Con respecto al video erótico, este tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira”.

El cantante colombiano también quiso referirse al gran apoyo que tiene de la comunidad LGTB: “No me sorprende ser el objeto de deseo de muchos hombres. Tuve la oportunidad de cantar en diferentes clubs gays en Latinoamérica y tengo gran respeto por la comunidad (…) Pero no soy gay, aunque me siento muy agradecido: el cariño es siempre cariño”, sentenció.