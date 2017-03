¿Angelina Jolie y Brad Pitt hicieron las paces y están juntos nuevamente?

Si bien las cosas entre Brad Pitt y Angelina Jolie parecían ir realmente mal, y no había forma de que la ex pareja se volviera a hablar luego del explosivo divorcio, todo esto parecer haber quedado en el pasado.

Ahora, se conoció que Brad voló en secreto hasta Camboya para unirse a sus hijos, quienes se encontraban allí por la película que su madre está realizando, llamada First They Killed My Father. ¿Acaso esto significa que el divorcio se detendrá y Brangelina volverán a ser una realidad?

No, lamentablemente esto no parecería ser así. Ellos solamente están dejando atrás sus diferencias para criar juntos a sus seis hijos. Según lo que revelaron, la única razón por la cual Brad viajó hasta el país del sudeste asiático fue para estar cerca de Shiloh, Maddox, Knox, Vivienne, Zahara y Pax.

Al parecer, el actor estuvo en Camboya “la mayor parte del tiempo, excepto cuando interfería con sus horarios de filmación,” le reveló la fuente a E! News. “Durante la producción y la filmación, y la mayoría de su reciente viaje de prensa, Brad estuvo en Camboya en secreto para poder pasar tiempo con los niños. Estuvieron con Angelina probablemente el 75% del tiempo cuando Brad estaba en el país y repartían su tiempo entre ellos dos.”

Otra fuente le reveló a HollywoodLife.com que esto es exactamente a lo que Brad quería llegar con Angelina, una relación cordial para la tranquilidad de sus hijos. “No importa cuanto Angie lo lastime, Brad estaba, y todavía está, determinado a arreglar su relación con ella por el bien de los niños. Su bienestar es más importante que cualquier otra cosa en el mundo, y él sabe que tener una relación basada en el respeto con Angie es lo mejor para ellos.”

Por suerte pudieron dejar atrás los malos tratos con los que parecía que se trataban al principio, y Angelina accedió a compartir la custodia de los menores con el padre de ellos, para que todos puedan estar más tranquilos y felices.

