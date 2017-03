Esta es la edad perfecta para encontrar el amor según la ciencia

Encontrar el amor, ¿una estrategia, un azar o un destino? Tanto si tienes una visión romántica como una estratégica, la ciencia tiene datos. Y esos datos hablan de lo que una sociedad acaba desarrollando como óptimo. También con las relaciones. ¿Cuál es la edad perfecta para encontrar el amor?

Todo viene demostrado por la Regla del 37%, defendida por el científico Brian Christian. Este autor cree que del tiempo total que dedicamos a algo, el 37% es el porcentaje óptimo en el que hemos recabado suficiente información de un tema para conocerlo y no empezamos a perder las buenas oportunidades.

Siguiendo esta teoría, este científico defiende que la mejor edad para encontrar el amor es a los 26 años. Esto se explica porque los humanos buscamos el amor, por norma general entre los 18 años y los 40. Y el 37% coincide con los 26 años de edad. Antes, quizás ibas a perderte la oportunidad de conocer a la persona de tu vida. Más tarde, ya empiezas a dejar pasar demasiadas oportunidades.

Christian, autor de Algorithms to live By: The Computer Science of Human Decision, también aplica la regla del 37% a la búsqueda de empleos, de pisos o demás tomas de decisiones importantes. Y tú, ¿crees que antes encontraste al amor de tu vida? ¿Que fue mejor esperar a después? ¿O que mejor la soltería hasta que llegue (si llega) La Persona? ¡Cuéntanos!

Vía EstoValeLaPena