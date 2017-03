Con este gesto The Weeknd demostró que está perdidamente enamorado de Selena Gomez

The Weeknd y Selena Gomez son una pareja que comenzó con grandes polémicas debido a las ex parejas de ambos que no estaban muy felices con su relación.

Sin embargo, con el tiempo se fueron consolidando llegando a convertirse en una de las parejas más queridas por el público.

Ahora, Selena Gomez se encuentra acompañando a The Weeknd en su gira mundial, lo que los tienen muy felices y enamorados. Prueba de eso fue la que el cantante tuvo con Selena hace unos días.

Ambos se encuentran en Brasil, donde Abel tuvo su show en el festival Lollapalooza. Una fuente cercana a ambos reveló a Hollywood Life que el cantante le dedicó “Superstar” de Usher en una serenata personal: “Después de su presentación, The Weeknd se fue al backstage con Selena. Cuando la pareja finalmente estuvo a solas él comenzó a cantarle Superstar de Usher”, señaló.

Y agregó: “The Weeknd quiere que Selena sepa cuánto la adora y cuánto le agradece que esté con él en su gira, Selena no pudo evitar llorar de la emoción. Abel siempre la sorprende de la forma más genuina y espontánea”.

Según la misma fuente, la pareja se encuentra más unida y enamorada que nunca y seguirán viajando juntos. Su próxima parada es Colombia.