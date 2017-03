Los 7 mayores defectos que un chico puede tener, según las mujeres

Demasiado a menudo los chicos hacen cosas que acaban arruinando todo el camino que habéis andando juntos como pareja. Estos hábitos frustrantes son defectos totales, pero los vemos demasiado como para tomarlos como algo peligroso. Si eres una chica te gustará compartir con nosotros sus defectos!

1. No cumplir

Nadie es perfecto, pero si dices que vas a llamar, hazlo. Si dices que vas a planear algo, hazlo. Es bastante simple. No hay un defecto mas grande que simplemente no seguir adelante con aquello que te propones y sin ofrecer ninguna explicación. Con el tiempo adoptas una filosofía simple: la indecisión es una decisión. Así que si no hace el esfuerzo lo que me demuestra es que no esta interesado, y eso ya es un punto de partida.

2. No ser claro

Nosotros, afortunada o desafortunadamente, vivimos en un mundo y una época en la que estamos más conectados que nunca. Por lo tanto, sean claros en sus textos y transmitan lo que quieren realmente. Si somos más claros en nuestras conversas de WhatsApp tambien transmitimos interés, y eso ayuda a que las relaciones y las actividades no mueran.

3. Seguir a quien no debes

Esto pude sonar muy de tonto, pero es básico. Si sigues cien modelos de bikini en Instagram, me revelas lo que valoras. En ocasiones no esta de más conocer este tipo de aspectos sobre un chico o chica.

4. No tomar la iniciativa

Las mujeres son fuertes e independientes, tienen sus carreras profesionales y ejercen con gran pasión en sus oficios, al igual que un hombre. También les gusta no tener que llevar siempre la iniciativa, ser sorprendidas con ideas y planes, no tener que estar siempre planeando todo. Lo deseable sería que te preguntaran tu opinión y luego decidiera por si mismo.

5. No tener una meta

Todos tenemos temporadas en las que dudamos, tenemos miedo o estamos confusos con nuestras vidas y carreras profesionales. Pero es muy frustrante cuando un hombre no es proactivo y no tiene una meta por la que luchar..

6. No llama nunca

El nivel de textos que me escribe por WhatsApp es impresionante, y me encanta escuchar los detalles de su día a día. Sin embargo, si la mayoría de la comunicación es solo por mensaje, creo que esto no va a durar mucho.

7. El fantasma que siempre regresa

Es una “mierda” cuando alguien está interesado en ti y de golpe desaparece, solo pare reaparecer semanas más tarde y volverte a buscar, como si no hubiera pasado nada. Si desapareces y vuelves, al menos ten algo preparado para explicarme porque dejaste de seguirme, si las personas son honestas, se nota.

Vía EstoValeLaPena