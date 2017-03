Caso Fipes: Corte Suprema confirma sobreseimiento de senador Patricio Walker

La Corte Suprema rechazó los recursos de queja presentados por la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores Artesanales (Fenaspar) y el Ministerio Público, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique en la que se dictó el sobreseimiento definitivo del senador Patricio Walker en la investigación del llamado caso Fipes.

Lo que se indaga es la legalidad de presuntas gestiones de Walker en la entrega de recursos a la campaña del diputado Iván Fuentes desde empresas privadas ligadas a la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes).

La Segunda Sala del máximo tribunal descartó que la resolución recurrida se haya dictado con falta o abuso grave con votación dividida de tres a dos.

“En síntesis, no se acreditó por los quejosos alguna falta o abuso grave en la actuación de los jueces recurridos, sino sólo discrepancias con lo resuelto, habida consideración, además, que los hechos propuestos en las querellas no dicen relación con los que constituyen el tipo de cohecho, porque en ellas no se sostiene la existencia de la acción o contraprestación ilícita que requiere; por lo que, al no haber mérito para ello, los arbitrios deberán ser desestimados”, sostiene el fallo de la Corte Suprema.

De esta forma, el tribunal de última instancia confirmó la exclusión de Walker de la indagatoria respecto a la entrega de $3 millones a Iván Fuentes, los cuales fueron solicitados a Carlos Vial, de Fipes, y la entrega de otros $12 millones al ahora diputado provenientes de las empresas pesqueras Nissui y Friosur.

El Ciudadano

Fuente: Radio BioBio