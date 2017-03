La aplaudida propuesta que Lisandra Silva le hizo a Oriana Marzoli en “Doble Tentación”

Las peleas y agresiones se están volviendo algo constante en el reality de Mega, “Doble Tentación”. Es por eso que para calmar un poco los ánimos, la animadora Krishna Navas entró a realizar una actividad que pretendía unir a los personajes del encierro.

En algunos adelantos de lo que será esto, se mostraba a Lisandra Silva haciéndole una propuesta a Oriana Marzoli que pocos se hubieran esperado: “Yo quisiera hoy cerrar este capítulo, hacemos hoy un sólo grupo, si todo el mundo está de acuerdo. Te pido disculpas de todas las cosas que yo te he hecho y te han ofendido. Tú me pides disculpas de todas las cosas que me has hecho y ya está”, le dijo a la venezolana.

Ante esto, sus compañeros de programa comenzaron a aplaudir ante la cara atónita de Oriana. En tanto, Krishna se dirigió a la rubia y le dijo: “Lisandra te está haciendo una propuesta…”, a lo que ésta le respondió: “la misma tregua que le pedí yo a Luli, sí…”.

Finalmente, la animadora le dijo: “Pero lo más importante es que te está pidiendo tregua”.