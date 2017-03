Gary Medel le da impresionante regalo a joven estudiante que lo emocionó hasta las lágrimas

Richard Osses es un joven estudiante de 15 años proveniente de la ciudad de Lota, en el norte de nuestro país y recientemente fue protagonista de una historia que emocionó al gran Gary Medel.

La historia comenzó cuando en una prueba que le hicieron en el colegio, la cual trataba principalmente de fútbol, el joven dio una particular respuesta a una de las preguntas.

Cuando en el cuestionario llegó hasta la pregunta de a qué equipo de fútbol internacional pertenecía Gary Medel, este ilusionado joven seleccionó el equipo de sus amores, el Lota Schwager.

Lamentablemente para Richard, el Lota Schwager no se encuentra activo por problemas económicos, lo que no desanimó el fanatismo de este niño que además aprovechó de hacer dibujos que demuestran que es un hincha de verdad.

La profesora de Richard, Marta Jorquera, subió la foto de la respuesta a sus redes sociales, donde causó furor y llegó directamente hasta el mismo Gary Medel.

El pitbull se emocionó de tal manera con esto, que decidió regalarle entradas a Richard para ir a ver el partido en Santiago de la Selección Chilena contra Venezuela.

Ante este increíble gesto, el joven declaró: “Me enteré por una nota que Gary me había dado las entradas. Ahora espero que me digan dónde debo recogerlas en Santiago. Si todo resulta bien será la primera vez que vea a la selección en vivo. Es bacán que Medel me contestara y me gustaría conocerlo”.

Vía TKM