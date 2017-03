Conoce a Shana Mooyman, la mujer que DEJÓ su carrera de MODELO para trabajar en una MINA

Hay muchas personas que han decidido dar un cambio radical a su vida por ejemplo cambiando de profesión y le han dado un giro a su vida laboral con el que se han replanteado sus habilidades y conocimientos y se han adaptado a algo nuevo.

Una de estas personas es Shana Mooyman, una chica de Bunbury (Australia) que trabajaba como modelo cuando decidió dar un giro en su vida y empezó a trabajar en una mina. ¡Descubre su historia a continuación!

Empezó a modelar siendo muy joven y salió en campañas de promoción de discotecas y de festivales.

A los 19 años, dio un giro en su vida y empezó a trabajar como operadora de la planta móvil de una mina de arenas minerales en Cataby.

“Al empezar este trabajo estaba un poco nerviosa, estar tan aislada de todo el mundo en un área tan pequeña con principalmente tíos, pero sobreviví a mis primeros turnos y una mujer mayor me tomó bajo su protección”.

“Empezamos a beber después del trabajo con mi banda y ahí fue cuando lo grosero empezó. Me convirtieron. Solo era uno de los que protegían mi territorio y no hacía caso de sus disparates. Solo necesitas hablar alto y no tomarse seriamente sus burlas y estarás bien”.