Camila Recabarren se hizo un nuevo tatuaje que generó opiniones divididas

Camila Recabarren se hizo dos nuevos tatuajes, uno en cada tobillo, que generó opiniones divididas.

Al publicar la foto, la modelo escribió: “En honor a mis padres!! Palabras que representan a cada uno de ellos… que se encargaron de inculcarlo en mi Vida. TRABAJADOR – APASIONADA”.

Sin embargo, muchos de sus seguidores le hicieron ver que “trabajador” estaba mal escrito, generando discusiones entre quienes la apoyaban y quienes querían “ayudarla” a corregir el error.

Ante eso, Camila escribió: “Ay Dios ustedes creen que en verdad me importa si está bien o mal escrito 😒😒😒😒 por favor . De partida no hubiese puesto las letras al re vez 😉👌gracias igual a los que lo hacen por ayudarme 😒✔️😌🦄🌸👋”. Más adelante agregó: “Si no quiero tener un diccionario en mi piel !. Ni dar clases de inglés”.

Algunos de los comentarios que la modelo recibió fueron: “Jajajajajaajajajajaja me estay weando”, “antes de tatuarse, lo mejor es averiguar bien, si no pasan éstas cosas, saludos”, “EMPLOYEE es empleado en inglés, no trabajador” o “se tatuó employee pensando que significaba trabajadora 😂😂😂😂 que pajaaa”.

Otros la defendieron con mensajes como “Buenaaa!!!! Nunca se me hubiera ocurrido un tatoo asi…. me encanto” o “Me encantó el lugar para tatuarse! Esta bellísimo”.