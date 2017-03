Claves para aprovechar Netflix sin internet

¿Todo el contenido de Netflix se puede descargar? ¿Cuánto espacio requiere un programa promedio de una hora de duración?

A fines del año pasado, Netflix anunció que se podría descargar contenido en un dispositivo móvil para verlo cuando la conexión a internet no estuviera disponible o fuera lenta. Sin embargo, no todos los programas de su catálogo se pueden ver cuando no estás en línea.

Para saber qué programas puedes llevar contigo temporalmente, abre la aplicación de Netflix en tu dispositivo Android o iOS, toca el botón del menú en la esquina superior izquierda de tu pantalla principal y elige la opción “Disponible para descarga” (Available for Download). Las opciones de descarga serán distintas, pero puedes encontrar muchos programas populares de televisión y producciones originales de Netflix como House of Cards, The Crown y Stranger Things.

La cantidad de espacio que ocupa un video descargado depende de la duración del programa y la calidad de video que hayas elegido en la configuración de tu aplicación de Netflix. Un episodio de 48 minutos de Stranger Things descargado en calidad estándar, por ejemplo, ocupa cerca de 197 megabits de espacio en un iPad (aproximadamente 68 fotografías en alta resolución tomadas con una cámara de 10 megapixeles). Cuando terminas de ver el programa, puedes borrarlo en la opción “Mis Descargas” de la aplicación; el menú también te muestra cuánto tiempo tienes para ver cada descarga antes de que expire.

Netflix señala que algunos dispositivos Android “no son compatibles con la opción de descargas” debido a la amplia variedad de celulares y tabletas con este sistema operativo de Google, y no todos los modelos cuentan con reproducción de videos en alta definición. Tu dispositivo necesita tener por lo menos la versión 4.4.2 del sistema Android o una más actual para descargar programas de Netflix; los usuarios de Apple necesitan dispositivos que tengan el sistema iOS 8 u otro más actual.

El número de dispositivos en los que se pueden ver los archivos descargados depende del plan que hayas contratado, pero puedes utilizar hasta cuatro dispositivos móviles con Netflix Premium, el plan más completo.

Fuente: NY Times