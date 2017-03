Astronauta de la NASA revela por qué los extraterrestres no nos han visitado

El astronauta Alan Bean llegó a la Luna en una misión de la NASA en 1969 y es uno de los 12 hombres en la historia que han logrado esta hazaña.

Sin embargo, a sus ahora 85 años de edad, reveló un portal de noticias que existe la vida en otros planetas y qué está seguro que los extraterrestres no han llegado a la Tierra, ya que de ser así nos hubiesen ayudado, ya que son civilizaciones más avanzadas que la nuestra.

“Si hubieran venido a la Tierra, hubieran aterrizado y dicho ‘venimos en paz y sabemos por nuestras investigaciones que el cáncer mata a su gente. Nosotros resolvimos ese problema hace 50 años y aquí está el dispositivo que ponemos en el pecho de las personas para curarlo. Les mostraremos cómo lo hacemos”.

Sending warm wishes to Alan Bean as he celebrates his birthday #OTD! Commander of the second Skylab mission & fourth man on the moon! pic.twitter.com/edtb7rUTPO

