Korn suma a Temple Agents

Korn está de vuelta en grande con su nuevo disco “The Serenity of Suffering” y la gira de presentación en Sudamérica que tiene fecha para el 27 de abril en el teatro Caupolicán, será la última parada, el broche de oro para este recorrido que augura un lleno total y que ahora suma a los locales Temple Agents.

“The serenity of suffering” es para el guitarrista Brian “Head” Welch, lo más pesado e intenso que han sacado en mucho tiempo, y que luego de varios experimentos sonoros vuelve a sus raíces con el mejor disco en los últimos 10 años. El músico es, precisamente, uno de los protagonistas principales de la actividad que ha tenido Korn en esta década, con su regreso a la banda en 2013 después de un período de alejamiento. Se unió a los históricos Jonathan Davis (voz), Fieldy (bajo) y Munky (guitarra), además del baterista que está con ellos desde hace casi 10 años, Ray Luzier.

Temple Agents, formados el 2009 en Santiago, lanzó sus primeros demos el 2011 y desde ahí han recorrido el circuito chileno. En su carrera han teloneado a Evanescence (2012), Seather y Candelbox (2015), y han estado en importante festivales como Lollapalooza (2013 y también estarán este año) y en el Santiago Gets Louder.

En 2013 grabaron “Find the Place” con Michael Baskette (Incubus, Stone Temple Pilots, Limp Bizkit, Slash, entre otros).Tres años después salieron de gira con Cadelbox. Este año entre los planes de la banda está grabar el que será su próximo larga duración, junto a Baskette.

Recientemente Korn lanzó el video del single “Rotting in Vain“, con la participación de Tommy Flanagan de Sons of Anarchy donde muestra la intención de la banda de volver a sus orígenes sonoros, como ya adelantó el single “Take me”. En ellos han revelado sus ganas de retomar la sonoridad y espíritu de sus primeros discos, que los posicionaron como pioneros y mentores del estilo que se conoció mundialmente como nu metal en los años 90. Del que hasta hoy, Korn es referente absoluto.

ENTRADAS

Entrada general: $36 mil

Cancha: AGOTADA

Palcos: $50 mil AGOTADOS

A la venta desde en Ticketek.cl, tiendas Falabella y Kmuzzik (Galería Inter Providencia) y sin cargo y sólo en efectivo en tiendas The Knife (Eurocentro) y Rockmusic.

