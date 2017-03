Las incomodas declaraciones entre Diana Boloco y Martin Carcamo

Desde 2012 que Martín Cárcamo y Diana Bolocco son la dupla de animadores de que dirige el estelar Vértigo junto con el irreverente “Yerko Puchento”, que aporta el humor y sarcasmo al espacio.

Solo por el embarazo de Diana en abril del 2015 hubo que pensar una suplente para Diana. Y se habló de varias candidatas, entre ellas Tonka Tomicic, uno de los rostros más populares del canal, y compañera a diario de Martín en el matinal Bienvenidos.

Pero se sabe que por un mal entendido surgido en un evento de farándula, las dos animadoras no se llevan bien, por ello resultaría incomodo poner a Tonka en el Lugar de Diana.

Finalmente, fue Cecilia Bolocco quien relevó a su hermana en el estelar por el resto de esa temporada. Diana, en tanto, regresó en gloria y majestad el 2016. Y este jueves, junto a Cárcamo, comandará el estreno de una nueva temporada de Vértigo.

En el programa que ambos conducen existe una sección particular, llamada la “pregunta del pueblo” en la cual salieron a traslucir viejas rencillas.

Cárcamo fue el primero en atacar: “Diana, yo sé que el filtro no es lo tuyo, y por eso quiero saber qué matinal ves. El mío o el de tu marido, Cristián Sánchez (TVN)”. Y Bolocco respondió: “El primero que pongo es el del territorio neutral, el matinal de mi amigo Rafa (ríe). No, la verdad es que siempre veo Bienvenidos, porque mi papá me enseñó desde chiquitita, que uno nunca debe morder la mano que te da de comer”.

La animadora contraatacó: “En el hipotético caso de que yo volviera a quedar embarazada, Martín, ¿con quién me reemplazarías en Vértigo?”. Y Martín le respondió. “Tu hermana lo hizo espectacular, pero creo que ahora ella está en otra parada en la vida, está muy feliz y no tiene tiempo”, contestó.

Y luego le lanzó una incómoda respuesta a Diana: “Sé también que hay gente a la que a ti no te gustaría que te reemplazara. Creo que lo haría solo, pero con un corpóreo con tu cara, para que estuvieras tranquila y no sientas que alguien está tomando tu lugar”.

Glamorama