El busto en homenaje a Cristiano Ronaldo ya es furor en redes sociales

Como ya se sabe, el aeropuerto de Madeira fue rebautizado con el nombre de Cristiano Ronaldo, en honor a la máxima figura de Portugal y que nació precisamente en esa localidad. “Ver este aeropuerto llevar mi nombre es algo muy especial. Todo el mundo sabe que estoy orgulloso de mis raíces”, declaró el delantero del Real Madrid sobre el homenaje que le realizaron.

“No lo he pedido, pero no soy hipócrita y asumo que me siento halagado y me hace feliz”, añadió el delantero. Sin embargo, tras la ceremonia, un busto con la figura de él se robó las miradas y fue objeto de burlas en redes sociales generando reacciones jocosas en todo el mundo.