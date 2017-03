CONFUSAM llama a no votar en las elecciones de la CUT en abril

Durante la jornada de este miércoles, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM) realizó un llamado a abstenerse de votar en las próximas elecciones de la CUT, programadas para el próximo jueves 20 de abril.

La organización toma esta decisión en el marco de lo que consideran como “procesos internos marcados por graves irregularidades que han puesto de manifiesto manejos de carácter fraudulento en beneficio de una cúpula dirigente que, a nombre de sus tiendas políticas, han controlado la organización histórica de las y los trabajadores del país”.

La CONFUSAM sostiene que quienes hoy ostentan los principales cargos directivos en la CUT, incluyendo a Bárbara Figueroa en la Presidencia y a Nolberto Díaz en la Secretaría General, “lo hacen a partir de una elección por ellos mismos reconocida como irregular, presentando incluso denuncias ante instancias fiscalizadoras externas a la central”.

En ese sentido, la Confederación considera “grave” que sea esta directiva la que haya convocado a una nueva elección de dirigentes nacionales, razón por la cual ha decidido no participar del proceso eleccionario. “Ante el carácter ilegítimo, anti estatutario e ilegal con que la actual directiva de la CUT aspira a cubrir con un manto de legitimidad mantener el control de la central en beneficio no precisamente de las bases de la organización, la CONFUSAM reitera su decisión de no participar en dicho proceso eleccionario a voto indirecto, carente de las mínimas garantías de un acto electoral transparente, legal y democrático”, señalan.

Junto con ello, realizan un llamado a las bases de la CUT “a no hacerse parte de un evento a todas luces irregular y que sólo contribuirá a profundizar la ya compleja situación de la Central”.

“Chile necesita una CUT democrática, transparente y autónoma de las tiendas políticas que históricamente han controlado sus destinos. Las y los millones de trabajadores del país requieren con urgencia una organización al servicio de sus demandas por un Chile más justo y lo que hoy existe, claramente no da el ancho”, finaliza la organización.