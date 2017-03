Bilardo sin piedad contra Sampaoli: “No sirve para nada, ni como técnico ni como persona”

Es el principal candidato para asumir la selección argentina tras la derrota en Bolivia, pese a que desde la AFA niegan contactos con Jorge Sampaoli. Por eso, todos salieron a referirse al rumor. Y hubo algunos que sencillamente destrozaron el actual entrenador de Sevilla.

Uno de ellos fue el ex campeón del mundo, Carlos Salvador Bilardo, destrozó al actual técnico del Sevilla. “Si es el técnico de la Argentina hay que cerrar la escuela de técnicos”, pegó, durísimo.

Todo parece indicar que la mala relación entre Bilardo y Sampaoli viene hace un tiempo. “Yo lo defendí y él después me dijo antifútbol. ¿Quién es él para pegarme a mí? Si Sampaoli viene a Argentina me tomo un avión y me voy a Turquía”, expresó muy caliente el Doctor.

El campeón con Argentina en México 86 siguió criticando al ex entrenador de Chile.“No sirve para nada, ni como técnico ni como persona. Sólo tiene dos o tres periodistas chilenos amigos que le dieron manija. Llegó hasta donde está, hablando”, tiró. Además, aseguró que no pudo estar presente en el Monumental para ver Argentina-Chile porque no tenía entradas y desde la AFA tampoco lo invitaron.

Bilardo tampoco habló maravillas sobre la conducción de Edgardo Bauza al frente del equipo. “Esta Argentina no me seduce. Tiene que dar mucho más y estar a la altura de Brasil. El técnico es el responsable y sabe que si gana se queda y si pierde se va”, sostuvo.

A su vez, también liquidó a los periodistas deportivos, a quién propuso sancionarlos si fallan un pronóstico. “Yo creo que el periodista que falla hay que suspenderlo como a un jugador de fútbol. Si el periodista erra un pronóstico hay un tribunal que lo suspende un mes y ahí van a tener que saber de fútbol. ¿Escuchaste a algún periodista que diga ‘me equivoqué’? Ni yo lo hago, el que se da cuenta se da cuenta”, cerró en diálogo con La Oral Deportiva.