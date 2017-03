Alexis: “Jugaba en la calle y también en la cárcel”

Alexis Sánchez alcanzó a Marcelo Salas como el máximo goleador histórico de la selección chilena con 37 goles. Hizo historia, la misma que soñó cuando era niño y que según confidenció en Arsenal Player, medio oficial del club ‘gunner’, fue su pasión desde que era niño. Reconoció que inicialmente jugaba de portero y que le gustaba tanto el fútbol que llegó a jugar en la cárcel.

“Cuando estoy con el balón se me olvidan los problemas, soy feliz, vuelvo a ser un niño y es lo que me da alegría en el día de hoy”, dijo. “Jugaba en la calle, e iba a la cárcel también para jugar. Siempre jugaba con la gente mayor y en mi barrio siempre jugaba de portero. Con tal de jugar a fútbol…”, agregó.

Alexis confiesa que “siempre tuve, desde pequeño, la mentalidad de llegar lo más lejos posible. Recuerdo los primeros momentos, cuando fui a Santiago y no creía que pudiera entrar porque jugaban muy bien. Jugaban en canchas de pasto y yo estaba acostumbrado a las de tierra. En el primer entrenamiento me vino el balón y me los empecé a regatear a todos, hacía lo que quería con el balón”.

Alexis explica que “con 15 o 16 años uno tiene el corazón limpio y solamente quería ser feliz jugando a fútbol. No me daba cuenta de lo que pasaba alrededor. No sé si había envidias, pero los jugadores me querían mucho y el entrenador también”. Y añade: “Con 16 o 17 fui a Colo Colo y me gustó sentir la presión de un club grande. Maduré mucho y me sirvió mucho como experiencia”.

El chileno repasa lo que vino después, su gran salto internacional. “Luego fui a River Plate, donde también fui campeón. Todo muy diferente. El jugador argentino es de garra, pasión. Estaba Simeone de entrenador”, recuerda.

Por eso, reconoce que tuvo miedo en esa pasada por Buenos Aires. “Allí me lesioné y estuve seis meses fuera, estaba muy triste porque si me quitaban el fútbol me lo quitaban todo”.