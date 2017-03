Este busto de Cristiano Ronaldo no se le parece en nada y la internet se llena de burlas

Las autoridades de Fuchal, la capital de Madeira (un archipiélago autónomo de Portugal) decidieron bautizar el aeropuerto de la zona con el nombre del famoso futbolista y en su honor construirle una estatua.

Lamentablemente el busto de bronce, no se parece al atractivo Cristiano Ronaldo, los ojos demasiado saltones, pómulos prominentes y una risa macabra lo hace parecer grotesco y como era de esperar aparecieron de inmediato los troleos por internet.

Todo un “atacazo artistico”

Why does the Cristiano Ronaldo statue remind of the the clay head guy from art attack 😭😭 pic.twitter.com/MLZYq1DI87 — Jack (@J4CKMULLx) March 29, 2017

#MeAlegraCuando veo la estatua que le hicieron a Cristiano Ronaldo en su ciudad natal pic.twitter.com/h6F9s3T7gA — Rock And Gol (@ElRockAndGol) March 29, 2017

Afortunadamente Ronaldo no parece enfadado por las burlas ni el poco parecido con el busto.

“Ver que este aeropuerto lleve mi nombre es especial. Todos saben que estoy orgulloso de donde vengo. No he pedido esto, pero no soy falso y me hace muy feliz”.

Upsocl