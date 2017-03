Karol Lucero adelantó lo que se viene en “Doble Tentación”

El reality de Mega, Doble Tentación tiene nuevos integrantes. Tony Spina, Flavia Medina y Elisa de Panicis son los nuevos participantes.

La ex de Cristiano Ronaldo, llegó a la casa de Pirque para poner las cosas color de hormiga en el encierro.

Así lo reveló Karol Lucero al sitio web Lima Limón, quien anunció que se vienen cosas buenas. “El ingreso de la ex de Cristiano Ronaldo está bastante bien y va a provocar un quiebre al interior. Ella entró con harto power”, confesó.

El sitio, también consultó sobre quién es el más molestoso del encierro y no tuvo reparos en indicar a Oriana Marzoli, como la más odiosa. “sin duda es un mal necesario dentro del reality”, dijo Karol sobre la venezolana.

Si bien, en las actividades Karol se muestra bromista lo cierto es que no es fácil lidiar con las diferentes personalidades de los participantes. “Con la mayoría es difícil, de verdad es una fauna. Yo tengo sentido del humor, me gusta tener la posibilidad de haber generado un lazo súper cercano con los participantes, el cual me permite a veces subirlos arriba del columpio y que no se molesten, porque a veces les digo cosas que quizás si se lo dice otra persona, se enojan”, finalizó.

Vía TKM