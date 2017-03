Polémico póster del festival de Cannes: la icónica foto de una gloria del cine tiene un retoque innecesario

La polémica se extendió rápidamente a las redes sociales. “Si incluso Claudia Cardinale no puede representar la belleza sin ser retocada, estamos en problemas”, escribió un usuario en Twitter.

Why the need to alter Claudia Cardinale’s body so dramatically for #Cannes2017 official poster? pic.twitter.com/jvMEfejZUc

— Anna Rose Holmer (@BARFH) 29 de marzo de 2017