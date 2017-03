Increíble: Estas son las PEORES parejas del zodiaco

Encontrar tu alma gemela es un largo camino, en cambio, frecuentemente nos hallamos con personas que no son compatibles con nosotros pero aún así no continuamos la relación para no estar solos. Las destrezas en negociación y resolución de conflictos pueden ayudar a impedir que las emociones y la conducta crítica prevalezca y lleven a la pareja a una relación auto-destructiva donde intenten hacerse daño consciente o indirectamente. Por eso, hoy te advertimos quienes son las 3 peores parejas según el horóscopo.

TAURO. La peor pareja de este signo es piscis, ya que se asfixiará con sus celos. La independencia de un tauro proviene de su carácter y entenderlo a veces es difícil. A las personas de este signo no les gusta las mentiras y detestan a las personas quienes poseen una careta para los desconocidos pero otra para sus amigos.Tauro sólo te defenderá si vas con la verdad por delante, en cambio, los piscis son muy indecisos y tienden a perdonar fácilmente.

LEO. Capricornio podría ser la peor pareja para leo, porque la cabra coarta mucho al león a la hora de relacionarse. Quizás muchas veces se adelanten a ser ellos los que continuamente sorprenden al otro, situación que detestan los leos. Además, los capricornios son dominantes y les gusta ser el mejor, sin embargo, su competitividad no supera a la de los leos. Las personas con el signo del león necesitan alguien que le dé muchas pruebas de amor y no que compita con ellos.

VIRGO. Lo más seguro es que géminis le rompa los esquemas a virgo, pero para bien, estos dos signos se pueden acabar convirtiendo en pareja y construir una relación de esas que duran.En cambio, con libra sucede todo lo contrario: es un signo de aire como géminis, pero virgo no termina de acoplarse durante mucho tiempo a él.

Vía: mujerpandora