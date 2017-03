Publicó en Instagram su radical perdida de peso y se la eliminaron ¡Pero no se rindió! (+Fotos)

Las historias sobre cómo algunas personas superaron sus miedos y transformaron su cuerpo y alma son muy populares en las redes sociales, pues inspiran a otros para que cumplan sus sueños y metas. Morgan Bartley es una chica de 19 años de Estados Unidos que, tras una terrible depresión, quiso mostrar el “antes” y el “después” de su transformación física. Pero lamentablemente a alguien no le pareció buena idea.

Morgan hizo una publicación en su Instagram para mostrar lo mucho que había cambiado su cuerpo gracias a la vida sana y ésta fue eliminada.

Alguien la reportó por parecerle inapropiada, pero ¿qué de malo hay en mostrar un “antes” y un “después”?

Bartley no se quedó callada frente a la incómoda, insólita y prejuiciosa situación.

La chica le comentó a la revista Cosmopolitan que su adolescencia fue muy fuerte. Tuvo grandes problemas de salud y uno de sus ovarios fue extirpado: los médicos dijeron que quizá nunca podría tener hijos y que siempre estaría muy enferma. Ante tanta presión, se hundió en una complicada depresión que la mantuvo comiendo todo lo que encontraba y subió tanto de peso que dejó de reconocerse frente al espejo.

Fueron más de 50 kilos los que ganó.

Morgan decidió tomar cartas en el asunto y se sometió a una reducción de estómago, dietas y ejercicios que la ayudaron a recuperar su confianza y figura. Muy orgullosa, quiso inspirar a otros con su historia y publicó el gran cambio, pero aparentemente a alguien le pareció que estaba mal y denunció su publicación… Ahora, todos nos preguntamos si tiene algo que ver con su figura de “antes”, en la que aparece con mucho sobrepeso…

Sin importar lo que la malintencionada persona hizo, volvió a subir las fotos y escribió este poderosos mensaje:

“Alguien se tomó el tiempo para reportar mi foto y la borraron. Siento que es horrible que la gente exprese su negatividad atacando algo con tan buenas y positivas intenciones. Bueno, justamente por eso es que nos tenemos que llenar de amor y hacer la diferencia. Nunca dejes que el pesimismo del mundo te limite a hacer lo que quieras y a celebrar tu vida. Sí, he perdido 50 kilos y creo que me veo linda y como una bomba sexy en traje de baño, y eso es porque dejé atrás las inseguridades. Sí, continuaré usando maquillaje para ir a la playa y también seguiré muy orgullosa de lo que soy ahora y todo el esfuerzo que he hecho”.

La buena noticia es que la mayoría de sus usuarios la apoyaron y eso nos da un suspiro. Cada vez la gente es menos prejuiciosa y hay que seguir trabajando en eso.

Vía Difundir