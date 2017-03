8 de los ERRORES más costosos que han cometido algúnos famosos en Instagram

Dentro del mundo de la farándula no todo resulta ser fácil. Sí, pareciera que los famosos tienen todo al alcance de la mano, además de tener, por supuesto, mucho dinero, demasiados seguidores, talento y grandes oportunidades para hacer lo que se les venga en gana. Sin embargo, debido a esa gran atención que siempre tienen y que captan las miradas de todos, cualquier mínimo error que cometan se vuelve una noticia a escala mundial. Incluso si cometen un pequeño desliz a través de las redes sociales.

Hoy, por ejemplo, nos enfocaremos exclusivamente a Instagram, esta red social donde puedes encontrar diariamente publicaciones de celebridades sobre hechos importantes o cosas meramente triviales. Lo que sea que publiquen inmediatamente se vuelve viral y, aún más, si es un error que cometen.

Aquí en Difundir te mostramos los 8 fail más absurdos que han cometido las celebridades en Instagram… ¡Algunos son muy tontos!

1. Selena Gómez

Ante una foto que subió Justin Bieber acompañado de Sofia Richie y con un mensaje que decía: “voy a poner mi Instagram privado si ustedes no detienen el odio. Esto se está yendo de las manos, si ustedes son realmente mis fans no serían tan malos con la gente que me gusta”, Selena no pudo quedarse tranquila y en un arranque de celos le comentó: “Si no puedes soportar el odio, entonces deja de subir fotos de tu novia, ja. Debería ser algo especial entre ustedes dos. No te molestes con tus fanáticos. Ellos te aman. Estuvieron allí para ti antes que cualquiera”. ¡Tenía que descargarse, pues!

2. Ronda Rousey

La bella y fuerte peleadora de la UFC y también modelo llegó a subir una foto a su Instagram luego de estar en el programa de Jimmy Fallon. Lo curioso es que en la foto se veía más delgada de lo común. Entonces, por supuesto, los usuarios se dieron cuenta de ello, y dejaron en evidencia que la peleadora utilizó photoshop de forma descarada.

3. Mischa Barton

La hermosa actriz de la serie “The OC” decidió publicar unas palabras de luto por el asesinato de Alton Sterling, sin embargo acompañó a esas palabras con una foto de ella en bikini… WTF!

4. Khloé Kardashian

Este error de Khloé se volvió muy famoso. El photoshop la traicionó de modo salvaje. ¿Puedes notar la diferencia entre una foto y la otra?

5. Naomi Campbell

Hay celebridades a las que les pagan por promocionar productos hasta en sus redes sociales. Tal es el caso de esta modelo quien subió una foto promocionando a Adidas, pero también publicó las instrucciones que le dieron…

6. Scott Disick

El mismo error que Naomi, también lo cometió Scott, quien sólo copió, pegó y publicó lo que le pasaron.

7. Little Mix

Y también cayeron en el mismo error las chicas de Little Mix, un fallo que nos hizo ver a todos que no hay mucha naturalidad en lo diariamente publican.

8. Lindsay Lohan

Bueno, si no se dan cuenta de inmediato en el error de esta foto, de plano están ciegos… ¿Por qué los famosos no contratan mejor a verdaderos profesionales del photoshop?

