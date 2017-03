La guapa y polémica hermana menor de Sofía Vergara que se abre camino en el modelaje

Sandra Vergara es la prima de Sofía Vergara, sin embargo, su relación es más bien de hermanas, ya que los padres de la actriz adoptaron a la joven de 28 años cuando era sólo una bebé.

Sandra no nació en Colombia, sino que en Perú y debido a la delicada situación de salud de su madre, los padres de Sofía Vergara decidieron adoptarla.

Sin embargo, la relación entre ambas no es muy buena y así lo han dejado en claro en varias ocasiones. En una ocasión cuando le preguntaron a Sandra sobre Sofía, ésta respondió: “No, no somos como Telma y Louise… Quiero decir, ella es 16 años mayor que yo. Pero bueno, sí, estamos unidas. Más o menos. Su madre es como mi madre, me crio desde que era un bebé, pero en realidad Sofía es mi prima carnal”.

Y agregó: “He conseguido todo por mí misma, pero ayuda que mi apellido sea conocido. El público quiere mucho a Sofía, así que estar relacionada con alguien tan querido es algo bueno”.

Sin embargo, para la actriz esto no es totalmente cómodo y en una ocasión envió un comunicado de prensa en donde señalaba que Sandra no era su hermana, sino que su prima chica, además de acusarla de aprovecharse del apellido.

Esto no fue cómodo para Sandra quien señaló que todo lo que ha conseguido es fruto de su esfuerzo.

La prima de Sofía se dedica desde el año 2004 a modelar, además apareció en la revista para hombres “Maxim”, algo que no le gustó mucho a la actriz. También ha actuado en más de una ocasión.

A continuación conoce a Sandra Vergara: