Esta es la ‘mágica’ dieta que hizo Martín Cárcamo para perder varios kilos de peso

Martín Cárcamo lleva 4 meses haciendo una dieta que lo llevó a bajar 7 kilos. Esto lo tiene más feliz que nunca y decidió contar qué fue lo que hizo para lucir así.

Según él mismo reveló a Pagina7, lo que hizo fue eliminar algunas comidas, pero los fines de semana puede comer lo que quiera: “Eliminé un poco las grasas, eliminé los carbohridratos, osea sólo los como a la hora de almuerzo, dejé el pan, como más verduras y las fiestas el fin de semana no (risas)”.

Pero ninguna dieta es efectiva si no se complementa con actividad física, algo que el animador tiene claro: “El ejercicio lo he hecho toda mi vida, siempre entreno con un personal trainer y aunque me ejercito poco, lo hago todos los días. Treinta minutos, pero todos los días y si no puedo a la hora de almuerzo, lo hago a las seis de la mañana en mi casa antes de ir al matinal”, señaló.

Lo único que no ha podido eliminar, para tener una vida completamente sana, es el cigarro: “No he dejado el pucho, hubo un tiempo que lo dejé, pero vuelvo, lo dejo y vuelvo”, sentenció.