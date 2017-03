Las curiosas zapatillas de Francisca García-Huidobro que algunos podrían amar y otros odiar

El próximo 21 de abril, el club de fútbol de la Universidad Católica cumplirá 80 años y lo celebrarán con una camiseta que fue estrenada este miércoles. El diseño está inspirado en el origen del club deportivo con un antiguo escudo.

La encargada de presentar la nueva prenda fue la conductora de televisión, Francisca García-Huidobro, quien es “hincha” de Universidad Católica.

Para la ocasión, la presentadora asistió con unas zapatillas que llamaron mucho la atención. Las zapatillas son de la marca Superga, las cuales fueron diseñadas exclusivamente para ella por el artista Rojas León.

“Mis zapatillas dejaron la patá. Hay un caligrafista, Rojas León, que me hizo las primeras, decían ‘La Fran’ y en los costados les mandé a hacer una estrella blanca y otra azul. Ahora que me invitaron a animar este evento, llamé de nuevo y conseguí que me hicieran unas especiales para la ocasión”, confesó Francisca a LUN.

Además, contó que al desabrochar los cordones se puede leer “Católica”: “Algunas ideas las doy yo, pero la decisión final la toma el caligrafista que me las hace y que siempre le achunta. Si a algún cruzado le gusta y quiere replicarlo, que lo hago sin ningún problema. No tengo el monopolio de las zapatillas, así que el que quiera agarre un plumón y póngale UC”, señaló.

La animadora contó que suele ir al estadio a ver al equipo de fútbol y que además es la embajadora de la marca Superga en Chile, por eso pidió que le pinten las zapatillas.