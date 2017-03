La WWE quiere para fichar a Ronda Rousey

Las derrotas le quitaron su lugar de privilegio y hay alguien que quiere devolvérselo. Ronda Rousey era la reina de la UFC, pero tras su primera derrota desapareció del mapa. La estadounidense tardó más de un año en volver al octágono.

La luchadora se apartó del foco mediático y se centró en el trabajo en el gimnasio. “Llego mejor que nunca”, aseguró en su casi única aparición público antes de su regreso frente a Amanda Nunes. Volvió, pero despareció de nuevo del mapa al sumar otro tremenda derrota, siendo noqueada en menos de un minuto.

Su silencio y las palabras de Dana White -presidente de UFC quien declaró que Ronda estaba acabada en su compañía- han vuelto a comenzar los rumores sobre un cambio. En esos rumores ha aparecido la WWE, que aprovechando su mayor evento anual, Wrestlemania, ha vuelto a la carga para intentar su fichaje. La manager general de Raw, e hija del dueño de la compañía, Stephanie McMahon, ha querido recordar a Rousey su interés. “Sé que le encanta la WWE y nosotros la amamos. Sería un encuentro divino, espero que algún día tengamos esa oportunidad”, aseguró McMahon.

La WWE ya ha expresado en varias ocasiones su interés, pero ahora quiere aprovechar la ‘desaparición’ de la estadounidense para intentar un nuevo acercamiento. Por ello, McMahon no ha sido la primera en hablar de la posibilidad. El representando de luchadores, Paul Heyman también ha quería ‘lanzar la caña’ para buscar a ‘Rowdy’. “La WWE acogería con los brazos abiertos a Rousey, no importa lo que ha pasado en la UFC. Sólo tendremos en cuenta que ella se involucre en una historia que emocione a la gente. Creo que su cambio a la WWE es algo natural. Me encantaría verlo y estaría encantado de discutir con ella los beneficios que le traería”, afirmó.