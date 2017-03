No+AFP y agresivo video #CreisQueSoyWeon: “Apelan a lo peor del ser humano, al individualismo y la competencia”

Solo se defiende lo que está en peligro. Al parecer, esta es la idea que subyace en la férrea defensa realizada desde las AFP y sus partidarios, frente a los cuestionamientos por el papel de las administradoras en el manejo del ahorro provisional de los/as trabajadores/as, cuyos resultados hablan de pensiones equivalentes a $211.699 en promedio, según datos de Fundación Sol.

Esta vez, los defensores del modelo creado por José Piñera utilizaron un video viral para expresar su rechazo a la idea de destinar el 5% de cotización adicional con cargo al empleador, propuesto por el Gobierno, a un fondo de ahorro colectivo solidario.

El registro muestra a una cajera de minimercado preguntándole a un cliente si «¿Desea donar el 5% de su cotización adicional que le pagará su empleador?». La mujer, que además de ser cajera parece estar muy informada, añade: «El 5% que le corresponde a su fondo de pensiones para entregárselo a otro pensionado, que debiera ser responsabilidad de los políticos y no suya». No contenta con eso, acota que los políticos son aquellos «que están preocupados de cualquier wea, menos de usted».

Como al chileno siempre le gusta quedar de vivo, el cliente responde: «Soy afiliado, pero no soy weon», dando paso a un mensaje en voz del narrador: «Toda la plata de tu cuenta previsional es tuya. Que nadie te la toque».

Reformar para que todo quede igual

El video fue iniciativa del grupo «Reforma la Reforma», liderado por el economista Bernardo Fontaine, quien forma parte del directorio de BiceCorp desde abril de 2011, de acuerdo a Poderopedia.

BiceCorp posee un área de negocios de seguros de vida a cargo de BICE Vida Compañía de Seguros S.A. En su sitio web se afirma que, dentro de sus productos destacan rentas vitalicias previsionales y privadas, seguros individuales y colectivos de vida y salud, seguro AFP y créditos de consumo.

Entrevistado en CNN Chile, Fontaine negó que la campaña #creisquesoyweon tenga un carácter agresivo, solo la calificó como «llamativa». «Tratamos de generar que haya más interés de los ciudadanos por participar en la política», afirmó. Sin embargo, a los segundos expresó que «siempre he considerado que, por cierto, hay que buscar soluciones técnicas y no soluciones políticas».

El Gobierno y las «reformas-maquillaje»

Sin duda, las vacilaciones del Gobierno en torno al destino de la cotización adicional dan espacio para este tipo de expresiones. Una muestra de aquello fue la controversia generada hace unos días entre los ministros del Trabajo y Hacienda.

Alejandra Krauss, titular de Trabajo y Previsión Social, descartó que las administradoras se hicieran cargo del 5% adicional. «Parte del ahorro del cinco por ciento que propuso la Presidenta Bachelet de los más ricos que trabajan irá a mejorar el ahorro de los más pobres que trabajan, todo esto será en cuentas personales administradas por un ente público, porque estamos claros: ni un peso más a las AFP, y ahí quiero ser categórica, ni un peso más a las AFP», señaló.

La réplica vino del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés: «La ministra del Trabajo de manera imprudente comunicó públicamente hoy la visión que tenemos sobre la administración del 5% que se convertirá en el pilar de ahorro colectivo, anticipando un debate que se daría en la mesa con los partidos, sin precisar los detalles de esta propuesta y otros elementos complementarios. Además, empleó consignas que están fuera del espíritu con que hemos trabajado», manifestó sobre su colega en el gabinete.

La semana pasada, Valdés renovó sus votos con el gran empresariado en un seminario de Icare y descartó la implementación de un sistema de reparto. «Esa plata no alcanza para sostener (el sistema) en el tiempo, simplemente porque en el tiempo hay más retirados que activos. (Por eso) Un sistema de reparto no funciona. O funciona por un tiempo, (y luego) quiebra», dijo.

Lo cierto es que la iniciativa del Ejecutivo corre en paralelo a la propuesta de la Coordinadora No+AFP, puesto que la idea del Gobierno mantiene a las AFP, mientras que la agrupación de trabajadores/as plantea terminar con las administradoras y reemplazarlas por un sistema de reparto.

«El Gobierno tuvo que recoger el guante porque la presión ciudadana fue maravillosamente expuesta, entonces, en esa condición está buscando una salida, pero sabemos que es al estilo de los últimos gobiernos de turno: siempre es por el ladito, en la medida de lo posible, con reformas-maquillaje y que no van al núcleo del problema. No son las instituciones de este país las que van a entregarnos nada. Todo lo que tenemos los/as trabajadores/as ha sido mediante la movilización y esta no será la excepción», señaló Carolina Espinoza, vocera de No+AFP, en diálogo con El Ciudadano.

«Los empresarios no tienen a la solidaridad dentro de sus cánones valóricos»

Respecto del video de «Reforma la Reforma», la dirigenta cree que «las AFP están desesperadas, no quieren soltar esta fuente de lucro usurero, respecto del cual tienen a toda nuestra población pensionada en condiciones de miseria. Tienen todo el poderío económico, hemos sido testigos de un bombardeo de propaganda por los medios de comunicación, pero también focalizado a cada afiliado al sistema, mediante cartas y otras formas de presión».

De acuerdo a la encuesta Casen 2015, la mitad de los trabajadores gana menos de $300 mil líquidos, mientras que la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2015 registró que el 50% de los ocupados en el país recibieron un ingreso igual o inferior a $340 mil. Estas características del mercado laboral revelan la necesidad de un sistema que incluya componentes solidarios, puesto que un diseño flexible y precario está lejos de incentivar el ahorro para la vejez.

Al respecto, Carolina Espinoza sostuvo que «los empresarios no tienen a la solidaridad dentro de sus cánones valóricos, entonces apelan a lo peor del ser humano y enfatizan en el rascarse con las propias uñas, en el individualismo y la competencia, que son los valores que atentan contra los nuestros».

La vocera de No+AFP también tuvo palabras para el empobrecimiento del debate, generado con vídeos como el presentado en las últimas horas. «Decir que se nos va a expropiar, como si nosotros pudiéramos hacer goce y uso de los dineros que las AFP administran. Somos forzosamente obligados a entregar nuestros dineros y no tenemos ningún control respecto de eso. Debemos pagarles para que mal administren nuestro dinero e insisten en instalar estas falsedades, porque no tienen argumentos reales y son capaces de faltar a la verdad sin ningún escrúpulo», manifestó.

Felipe Menares Velásquez