Patricia Maldonado rompe en llantos y realiza impactante confesión

En el matinal de Mega, Mucho Gusto, Patricia Maldonado sorprendió a sus compañeros al confesar que el día miércoles no aguantó más el stress y rompió en llanto como una niña en su camioneta, cuestionándose muchas cosas.

“Me ha pasado la vida dando exámenes”, contó Maldonado entre lágrimas, mientras sentía esa pena pensó, “que vieja más tonta que yo a los 66 años esté pensando en acurrucarme a mi mamá si mi mamá partió hace tantos años”, siendo apoyada por sus compañeros.

Además agregó: “Sentí que estaba no sola, porque tengo a mis hijos, tengo a Jorge que es un gran partner, tengo a mis nietos, pero ayer me sentí desvalida. Tuve miedo del futuro, cosa que yo no tengo miedo… ayer dije, mi vejez hasta donde, cuándo, qué pasa conmigo en el futuro y esa sensación de temor no me gusta y no la quiero volver a tener”.

Tras sus confesiones sus compañeros le agradecieron su sinceridad y su testimonio que sin duda identifica a muchas personas.