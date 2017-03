Mourinho y Manchester United preparan una oferta por Neymar

Es el jugador del momento en el mundo y por eso, en la víspera del mercado de pases en Europa, más de alguno sueña con sacarlo de Barcelona y llevarlo a sus filas. Y ese es el caso de Manchester United con el brasileño Neymar.

En diálogo con ESPN, el entrenador Jose Mourinho rompió el silencio sobre el posible fichaje del delantero blaugrana y aseguró: “Siempre intento ser objetivo y pragmático con los clubes y pregunto por lo que me pueden ofrecer. Neymar es absurdo”.

“Un club como el Barcelona no puede y no perderá a Neymar. No vamos a romper la banca. Creo que es imposible”, agregó.

Manchester United, con José Mourinho en el banco, ya sorprendió en el mercado de transferencias al fichar a Paul Pogba, máxima figura de la Juventus tras el pago de más de 100 millones de euros.