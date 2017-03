Fuerte cara a cara entre Lisandra y Oriana podría cambiar las cosas dentro de “Doble Tentación”

Las peleas dentro de “Doble Tentación” son algo constante dentro del programa. Es por eso que la animadora, Krishna Navas, fue a realizar una actividad para calmar los ánimos.

Fue entonces cuando Lisandra Silva y Oriana Marzoli comenzaron a discutir como suelen hacerlo.

“Hay dos caminos en esta casa y yo creo que en la vida y en todos lados”, comenzó diciendo Lisandra, a lo que Oriana la interrumpió: “y Paulo Coelho lo dice en… ¿Tú también leíste a Pablo Coelho?”.

Pero la cubana no prestó mayor atención y continuó: “es que una vez que ella llegue a la casa, tiene dos caminos que tomar. Está el camino de las discusiones, de los cahuines o está el camino de divertirte, de prestarle más atención a las actividades. Hay muchas cosas buenas aquí“, señaló.

“A mí la niña educada, decente, poco conflictiva y pacífica, me dijo que me iba a reventar la cara. La pacífica Lisandra. Entonces vamos a quitarnos ya la careta de una vez, por favor. Se hace la tonta y millones de veces la he visto que pasa con la chaqueta a propósito, te pasa y te pega. Cuando lava los platos me moja para secarse y yo me hago la tonta. Por favor te digo que deje de decir que no provoca“, le gritó entonces Oriana.

Ante esto, y un tanto desesperada, Lisandra se paró y dijo: “Yo quisiera hoy cerrar este capítulo, hacemos hoy un sólo grupo, si todo el mundo está de acuerdo. Te pido disculpas de todas las cosas que yo te he hecho y te han ofendido. Tú me pides disculpas de todas las cosas que me has hecho y ya está“.

“Si es de verdad que se va a hacer una tregua, que se haga al cien por cien, pero de verdad que luego no haga comentarios porque yo si los digo de frente y me chupa un huevo, pero no me hagas comentarios que van para mí, simplemente te pido eso”, le comentó Oriana.

“Es que tú no me das el tiempo de conocerte Oriana porque desde el día uno me estás haciendo la guerra. Yo no he tenido tiempo de conocerte“, finalizó entonces Lisandra Silva.