Esta mujer terminó en la cárcel por escuchar a Ed Sheeran

En Inglaterra, una mujer de 36 años, llamada Sonia Bryce, terminó en la cárcel luego de escuchar durante media hora “Shape of you” de Ed Sheeran.

Sus vecinos, desesperados, la denunciaron a la policía, ya que no pudieron aguantar más a la mujer gritando, con el volumen al máximo y la misma canción durante 30 minutos.

Al recibir su sentencia, el juez, según medios ingleses, le dijo: “Debes aprender a comportarte como un adulto responsable y razonable y no hacer la vida de tus vecinos tan miserables como la tuya”.

Lo más insólito, es que al responderle al juez, la Sonia dijo: “No me gusta tanto Ed Sheeran (…) Me gustaba, pero lo saqué de mi lista. Nos volvía locos”.

Fue condenada a 8 semanas en prisión.