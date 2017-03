¿Que dijo Gala, la novia del “Huaso” Isla? Conoce su opinión tras revelarse romance con chica PlayBoy

A través de la TV argentina fue donde apareció , ex Chica Playboy Lucia Rubio, quien aseguro que tuvo un romance con el actual pololo de Gala Caldirola. Afirma que incluso llego a vivir un tiempo con Isla mientras este jugaba entre el 2015 y el 2016 en el club de fútbol Olimpique de Marsella.

De todos estos detalles se entero la actual pareja de Isla la española Gala Caldirola a través de la prensa, y se mostró sorprendida, ya que el jugador de fútbol nunca ha mencionado a la ex chica Playboy entre sus parejas.

Declaro ante el matinal Hola Chile de la Red, que como pareja se tienen la suficiente confianza para contarse sobre sus relaciones anteriores y que de Lucia Rubio nunca le hablo.

Este son las declaraciones de Caldirola en el matinal:

Gala Caldirola: “Yo confío en todo lo que él me ha dicho y sé quiénes han sido sus mujeres importantes”

Notero: “Bueno, quizás ella no fue importante, pero si estuvo en algún momento”

Gala: “Pero yo también tengo pasado. ¿Quién no ha tenido mil y un romances?”

Notero: “¿El nombre Lucía Rubio te sonaba a ti, Gala? Si la conoces…”

Gala: “No soy fanática de Playboy y tampoco conozco a esa chica. No la conozco”

Notero: “Ella dice que fueron novios, no solamente como un pololeo. Estaba de novia”

Gala: “Es que, como te digo, yo he hablado de las ex parejas de él. Y ella no ha sido mencionada en ningún momento. Así que te digo que ella tiene que tener con él o conmigo si busca reconocimiento. La tiene que reconocer él, no yo. Yo no tengo ni idea”.

