Estos son los signos del zodiaco MÁS celosos

Los celos son un sentimiento muy recurrente en la vida de una pareja, pero siempre hay que tener un límite para reconocer cuando esto se vuelve algo negativo y hasta tóxico. En ese momento la pareja debe terminar. Sin embargo, este post pretende descubrir a los signos más celosos para que las parejas sepan hasta dónde puede llegar su compañero y para tomar precauciones o simplemente tenerlo claro desde el primer momento.

1. ESCORPIO. Este signo tiene el primer puesto en este concurso, puesto que entrega todo al amar. Las personas de este signo huelen a distancia cuando su pareja los está engañando y por ello son muy cuestionan cualquier acción sospechosa de su compañero en el amor.

2. PISCIS. Las personas de este signo han sufrido muchas experiencias negativas, por ello al mínimo detalle de traición por parte de la pareja no dudan en armar un escándalo y con toda razón.

3.ARIES. Este signo es de fuego y muy pasional. Además, no tiene paciencia y cuida todos los movimientos. de su compañero. Da igual que puedas ser el culpable tú o la otra persona, Aries se pondrá celoso y no dejará que nadie “peligroso” entre a su terreno y se acerque a lo que considera suyo para intentar arrebatárselo.

4. CAPRICORNIO. Las personas de este signo son muy cautelosas y pueden aparentar una actitud comprensiva y serena, pero no soporta que su pareja muestre miradas o gestos fuera de lo común. Puede obsesionarse y llegar a indagar en todo para averiguar cualquier detalle de lo que realmente está pasando. No se le escapa nada, y no lo engañas fácilmente.

5. LEO. Estas personas son muy intuitivas, así que se tiene que tener cuidar . Puesto que un Leo cuando se enfada no duda en pedir explicaciones en cualquier situación.

Vía; mujerpandora