Abuelo cree que el anuncio de embarazo es la sorpresa. Luego su nieta le revela un gran secreto

Los años traen consigo conocimiento, aprendizaje y experiencia. Pero cuando esos años comienzan a convertirse en décadas y las décadas en cansancio, no es extraño ver cómo las personas comenzamos a perder la sensibilidad y la capacidad de asombro. Las cosas que solían interesarnos van dejando de parecernos atractivas, lo que nos gustaba ya no nos llama tanto la atención, y lo que nos sorprendía de niños simplemente empieza a pasar desapercibido. Sin embargo, esto no es necesariamente un asunto propio de la vejez, hay quienes tienen veinte años y parecen de setenta, y otros de setenta que tienen alma de veinte. Es cuestión de actitud, pues la vida nunca deja de sorprendernos, no importa qué tan viejos estemos o cuán cansados nos sintamos.

Reid, un hombre de muchos años y aparente experiencia, recibió a su nieta en el patio trasero de su casa un día por la mañana. Ella llegó junto a su esposo y ambos traían una noticia.

Ansiosos por hacérsela saber, se acercaron al abuelo Reid y ella le entregó una carta. La situación es maravillosa porque él sospechaba de antemano que su nieta estaba embarazada y por eso creía que no se emocionaría tanto. Sin embargo, ella lo sorprende con un as bajo la manga.

Se produce un momento de tensión en el que Reid se detiene y toma la carta para abrirla.

¿Qué es esto? Se pregunta, pero inmediatamente ve que es el sonograma de embarazo de su nieta. Ahí es cuando se desata la euforia. Reid tira la carta al aire y se aleja como un niño. Parece que está asustado, confundido, son muchas las emociones o, al menos, el doble de las que deberían ser, ¿Por qué? Pues porque son dos bisnietos los que tendrá en menos de 9 meses. Y para un hombre de muchos años, conocimiento y experiencia, eso es un verdadero regalo de la vida.

“¿Puedes creerlo?”, pregunta ella a su abuelo que, por un momento, apenas puede respirar de la sorpresa.

Mira cómo este estiloso abuelo se emociona hasta las lágrimas al enterarse de la maravillosa noticia que su nieta le ha entregado.

Te dejamos el precioso momento que fue registrado de principio a fin en este video.

VÍA UPSOCL