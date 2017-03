Estudiante española condenada por tuits contra presidente franquista: “Me han arruinado la vida”

El pasado miércoles, la Audiencia Nacional española condenó a un año de prisión a la estudiante de historia Cassandra Vera (21), por escribir en Twitter chistes sobre el asesinato de Luis Carrero Blanco, entonces presidente del gobierno durante el régimen franquista, crimen perpetrado en 1973 por miembros de la ETA.

La justicia española decidió condenar a Vera por el delito de «humillación a las víctimas del terrorismo», por 13 comentarios publicados en su cuenta personal, entre los años 2013 y 2016. A juicio de la Audiencia Nacional, los tuits de Cassandra «constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares y supone una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas».

El fallo del tribunal añadió que «sus frases, adicionadas la mayoría de las veces con elocuentes imágenes, refuerzan aún más su carácter de descrédito, burla y mofa a una víctima del terrorismo, por más que el atentado sufrido por el entonces presidente del Gobierno del régimen franquista hubiera tenido lugar en 1973».

De todas formas, Cassandra Vera no tendrá que ir a la cárcel, puesto que en España los condenados sin antecedentes van a prisión a partir de los dos años. Sin embargo, la condena incluyó siete años de inhabilitación.

«No sólo me quedo con antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida”, reaccionó la afectada en Twitter.

A esto se suma una carta escrita por Lucía Carrero-Blanco, nieta del político asesinado, que fue enviada a El País el 19 de enero, meses antes de la condena. En la misiva, expresó que le parecía «desproporcionada y un absoluto disparate» la decisión de la fiscalía de la Audiencia Nacional de pedir dos años y medio de cárcel y tres de libertad vigilada para Cassandra.

«Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de cárcel», añadió en su comunicación al periódico español.

En tanto, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, afirmó en conversación con canal Cuatro Televisión que «hemos propuesto básicamente que el Gobierno reforme el Código Penal para que esto no vuelva a pasar, porque esto es un escándalo».

Y agregó: «A Cassandra, que es una muchacha de 21 años que estudia Historia, el fiscal le pedía siete años de inhabilitación. ¿Sabes lo que ocurre con esta sentencia aunque no entre en prisión? Le han destrozado la vida, porque no va a poder ser profesora, porque estudiaba una carrera de letras».

El Ciudadano