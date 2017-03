“Chiqui” Aguayo en duro round con Alberto Plaza: “Desde tu balcón en Miami quieres que todos pensemos igual que tú”

La noche de este jueves el estelar Vértigo de Canal 13 hizo su estreno y para ello logró juntar como invitados a la comediante Daniela “Chiqui” Aguayo y al cantautor Alberto Plaza.

Cabe recordar que éste último, en una carta enviada a El Mercurio en el marco de la última edición del Festival de Viña del Mar, calificó de “flaite” y “ordinaria” a Aguayo por el contenido de su rutina en la Quinta Vergara, en la cual junto a la abundancia de garabatos hizo explícita alusión a los órganos reproductores.

En este primer encuentro en televisión la “Chiqui” no perdió el tiempo y disparó: “Yo fui tal como soy. Y si ser honesta, ser de verdad como soy con mis amigas, es ser flaite, soy la más flaite. ¡Y arriba los ‘flaites!”.

“Yo sabía que podía pasar eso”, continuó la comediante, aludiendo a la polémica generada luego de su rutina. Y agregó: “¿Pero sabes por qué sabía que pasaría? Por el rol que se nos impone a nosotras las mujeres, de cumplir ciertos cánones sociales que tienen que ver con ser más delicada, con no hablar de la cintura para abajo -como lo decía Alberto Plaza-, y me da mucha risa que la gente no pueda decir pene o vagina”. “¿O cómo le dice usted: pilín?”, festinó la “Chiqui”, generando las carcajadas y los aplausos del público de Vértigo.

Luego fue el turno del cantautor chileno, quien comenzó respondiendo que “por supuesto” mantenía sus dichos de que Aguayo había sido “flaite” y “ordinaria” en el escenario de la Quinta Vergara. “Utilicé una palabra dura (flaite). Y curiosamente pasó a ser más grave la palabra que utilicé que lo que dijo ella sobre el escenario. Se desvió la atención de utilizar un escenario que tiene 57 años de tradición, por donde han pasado los más grandes artistas, que se ha construido con esfuerzo de generaciones, con administraciones distintas, con artistas y humoristas que han dignificado ese lugar, y yo creo que a ti se te pasó la mano. Tú no estás consciente de la importancia de lo que hiciste ahí”, le espetó Plaza a Aguayo.

“La opinión que tú representas tiene que ver con un Chile más conservador, que no quiere mucho que las cosas cambien”, contraatacó la comediante, quien aprovechó de cuestionar al autor de “Que cante la vida” por la segunda carta enviada al diario de Agustín Edwards, en donde criticó al movimiento feminista.

“Lo que me dolió más y es lo más grosero que he escuchado en mi vida y que he visto en toda mi vida es la carta que enviaste el Día de la Mujer, donde decías que ser machista tenía una connotación negativa, mientras que ser feminista positiva, lo que te parecía curioso. Dijiste que las mujeres teníamos ciertos derechos o algunos privilegios, como entrar gratis a una discoteque, o el día de mañana quedarnos con los hijos después de un juicio de divorcio. Te faltó poco para decir que nos gastamos la plata de la pensión en la peluquería”, le dijo la “Chiqui”.

Y añadió: “Eso me parece grosero, machista, violento. Chile evolucionó, el humor evolucionó, las mujeres evolucionamos; las de la cloaca, las ‘flaites’, como pusiste en tu carta, sí decimos groserías, sí comparamos el tamaño de los penes y no porque tú no quieras que existamos vamos a dejar de hacerlo. Chile evolucionó, Alberto Plaza no”.

El cantautor se defendió señalando que cuando se refirió a los ‘flaites’ se refería a “los de clase alta, los de clase baja y los de clase media”. “El flaite es aquel que se salta las normas de convivencia, al que le da lo mismo los demás”, argumentó. “Yo no he dicho nada respecto a la clase, yo solo hablo de ser vulgar o no ser vulgar en el escenario más importante de América Latina (…) y tú echaste basura sobre un escenario que pertenece a todos los chilenos”, le criticó Plaza.

“Pero por qué quieres imponer tu opinión. Tengo plena conciencia de mi rutina. Trabajé todo un año en ella. No minimices el trabajo de otra persona. Quieres que todos pensemos igual que tú. Desde tu balcón en Miami quieres que todos pensemos igual que tú”, le espetó Aguayo, y agregó: “Vienes como un superhéroe a decirnos cómo tenemos que pensar. ¿No te parece paternalista de tu parte?”.

“Yo no pretendo imponer ningún punto de vista a nadie. Lo único que quiero hacer es abrir un debate y decirle a Chile que estamos utilizando de manera incorrecta un escenario que ha sido tradicionalmente uno para toda la familia. Yo lo veía cuando chico, en familia; hoy no lo puede ver un niño, tu rutina no la puede ver un niño. ¿Tú estás de acuerdo con eso?”, respondió el cantante.

“Es que yo no estoy de acuerdo en que todo tenga que ser para la familia. Hay lugares para niños y lugares para adultos”, finalizó Daniela “Chiqui” Aguayo, quien antes de cerrar la discusión bromeó con que cuando niña le gustaban las canciones de Alberto Plaza. “Íbamos en el auto y escuchábamos `Que cante la vida’, mientras aquí torturaban gente. Eso cantábamos”, disparó por último la comediante.

El Ciudadano