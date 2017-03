PC-IC y polémica por pensiones: “Nos oponemos abierta y directamente al aumento de edad de jubilación de las mujeres”

Las diputadas y diputados del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana manifestaron su rechazo a cualquier posibilidad que implique el aumento de 60 a 65 años en la edad de jubilación de la mujer, considerando que dicha especulación responde a la desigualdad entre hombre y mujer; y a la defensa de la industria de las AFP en desmedro de las trabajadoras.

Con firmeza respondieron desde el Partido Comunista a la información que circula por una eventual propuesta de aumento en la edad de jubilación para la mujer.

La jefa de la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, diputada Camila Vallejo, señaló que el sistema de pensiones ha demostrado ser ineficiente y las mujeres han sido las más afectadas.

“Esto no se soluciona cargándole más la mano a las mujeres que ya son discriminadas con trabajos más precarios, peor remunerados e incluso no remunerados. No es justo que ellas deban cargar con la ineficiencia del sistema de pensiones”, dijo la diputada por La Florida.

En esa línea, la diputada Vallejo agregó que “tenemos que avanzar hacia un sistema solidario y colectivo, que considere las discriminaciones que sufren las mujeres”.

Por su parte, el subjefe de la bancada PC-IC y miembro de la comisión de Trabajo de la Cámara, diputado Lautaro Carmona, sostuvo en entrevista con Radio Nuevo Mundo, que este tipo de planteamientos surgen de aquellos que implantaron el sistema previsional en plena dictadura.

Carmona señaló que “lo que pasa es que crean una expectativa en que la mujer va a vivir más años que el hombre, entonces le dicen a la población ´señora, como usted va a vivir más años, está castigada, por lo que va a recibir menos ingresos´. Eso es una morbosidad absoluta y un atentado a que la gente viva más”.

“Para ellos, el óptimo es que la gente trabajara durante toda su vida y que al día siguiente se muriera, porque así sale del sistema y todo es ganancia. Esa es la monstruosidad de la mirada cavernaria que tiene esta derecha que incluye mostrar, con una sutileza abominable, el porqué la mujer tiene que aumentar la edad de jubilación a 65 años. Nos oponemos abierta y directamente a eso”, aseguró el diputado por la región de Atacama.

En tanto, la diputada por Recoleta e Independencia, Karol Cariola, sostuvo a través de sus redes sociales que esta posibilidad, bajo una realidad en que las mujeres tienen salarios 30% más bajos que los hombres y menor oportunidad laboral, sólo significa un aumento de la explotación hacia la mujer trabajadora.

“Subir la edad de jubilación en mujeres sin igualdad laboral en salarios y oportunidades es ganancia neta para empresarios y AFPs. No me parece. El aumento de edad de jubilación en mujeres aumenta la violencia económica que sufrimos en el contexto de sociedad capitalista y patriarcal”, concluyó la diputada Cariola.

