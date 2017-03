Pacogate: Comisión investigadora revisará irregularidades en licitaciones de Carabineros

El diputado DC Jaime Pilowsky sostuvo que “este gravísimo acto de corrupción debe ser investigado por las distintas instancias: la justicia penal, la Contraloría y la Cámara de Diputados. Se trata de enfoques distintos y de responsabilidades que deben determinarse en sedes diversas”.

Junto con ello agregó que “Sé que había algunos diputados con dudas para votarla favorablemente, pero me imagino que después de los últimos antecedentes debiera tener una aprobación unánime. No me imagino un Congreso limitándose en sus facultades fiscalizadoras. Sería inentendible que frente al mayor fraude desde la Reforma Procesal Penal el Congreso ‘mirara el techo’”.

Consultado por si indagarán las presuntas anomalías en licitaciones, en la que se investiga el patrimonio de 19 carabineros, entre los cuales hay dos generales, aseguró que “incluiremos todas las irregularidades financieras” y “todas las acciones y también las omisiones que permitieron este fraude”.

A su turno, el deiputado PS Leonardo Soto declaró que “en la solicitud para formar la comisión investigadora se pide indagar esta red que defraudó el sistema de remuneraciones, pero también se incluyen distintas irregularidades que pudieron haber ocurrido en torno a los proveedores de Carabineros. En eso incluimos adquisición de vestuario, etc.”.

Soto agregó que “el foco no será repetir la investigación del Ministerio Público. Estará puesta en la responsabilidad administrativa y política del alto mando. Se tiene que explicar por qué esta red, que funcionó muchos años, estuvo sin que se dieran cuenta”.