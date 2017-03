Gala Caldirola enfurecida tras rutina de Yerko Puchento: “es un superficial de mierda”

Este jueves, el programa “Vértigo” de Canal 13 inició una nueva temporada. Entre los invitados estuvieron “Chiqui” Aguayo, Alberto Plaza, Gonzalo Jara, Gala Caldirola y Julián Elfenbein.

La rutina de Yerko Puchento era una de las más esperadas por el público. Y cuando apareció hizo lo que suele hacer: bromear con los invitados al programa.

Cuando le tocó el turno a Gala Caldirola, el humorista comenzó diciendo que era “ciega” por no ver al hombre que tiene al lado. Ante esto, la modelo respondió asegurando que su pareja tenía “bonito cuerpo, bonitos labios, bonitos ojos y buenos sentimientos” a lo que Yerko le dijo: “Bonitos labios, bonito cuerpo, bonitas manos, y bonita la billetera”.

Ante esto, la española se vio bastante incómoda. Luego del programa fue consultada por las ácidas palabras del personaje de Daniel Alcaíno ante lo que ella respondió: “Me molesta. ¡Claro que me molesta! Porque lo quiero (a Mauricio “Huaso” Isla), porque lo amo, porque lo protejo y porque me da rabia que la gente sea tan superficial, tan materialista”.

“Porque el que crea que (Isla) no me merece tener porque es ‘feo’, como dicen, es un superficial de mierda y un materialista de mierda”, continuó enfurecida.

“Entiendo que también es su papel. Pero me molesta, porque entiendo que no es un ataque hacia mí. Es un ataque directo hacia mi pareja. Mi pareja es mucho más que una camiseta, mucho más que el dinero, mucho más que lo que tiene. ¿Y qué quieres que te diga? Me molesta”, sentenció Gala.