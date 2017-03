El espeluznante caso de This Man: miles de personas han soñado con él sin conocerlo ¿Tú también?

Los sueños son un tema bastante complicado, desde el significado de los mismos hasta entender por qué ciertos sueños son recurrentes; y mucha gente ha intentado darles sentido: que si son etapas del subconsciente o el inconsciente, que si son deseos reprimidos, que si nos quieren decir algo. Tal vez sea complicado, pero hay historias sobre los sueños que son totalmente increíbles e inexplicables, como la siguiente.

Se dice que por allá del 2006, en Nueva York, un hombre le contó a su psiquiatra que soñó con el mismo hombre en repetidas ocasiones; y ante esta declaración, el doctor le pidió al paciente que dibujara el rostro del hombre en una hoja en blanco.

El paciente dijo que la presencia del hombre era constante, y que jamás en su vida lo había visto; que se le aparecía sólo en sus sueños y que le daba consejos sobre su vida privada, con detalles de la misma.

El dibujo se quedó en el consultorio; el retrato de un hombre con mirada serena, boca amplia, frente ancha, poco pelo, cejas pobladas y ligeramente arqueadas.

Días después una nueva paciente entró al consultorio y observó el dibujo que estaba sobre el escritorio. Para sorpresa del psiquiatra, lo reconoció. Dijo que ese hombre se presentaba sólo en sus sueños, pero que jamás lo había visto en persona.

Ante esta inusual coincidencia, el psiquiatra decidió enviar el dibujo a sus colegas, para que lo mostraran a pacientes que experimentaran sueños recurrentes.

Después de algunos meses, cuatro personas reconocieron al hombre, e igual que en los casos anteriores, el hombre sólo aparecía en sus sueños, así que no podían identificarlo, por lo que comenzaron a referirse a él como “This Man” (este hombre).

Desde el primer paciente que hizo el dibujo de “This Man” hasta ahora, hay más de 2,000 personas alrededor del mundo afirman haber visto al hombre en sus sueños. Personas de partes apartadas las unas de las otras, como Los Ángeles, Berlín, Beijing, Roma, París, entre otros muchos.

Es por esta extraña razón que se creó el sitio ThisMan.org que busca recabar información respecto a este misterioso personaje, fomentando la comunicación entre aquellos que han experiementado un sueño con él, y con esto poder entender este fenómeno. Algunas personas cuentan sus testimonios:

“Me enamoré de él desde la primera vez que lo vi en mi sueño, aunque si pienso en ello, debo admitir que es muy feo; sin embargo cada vez me enamora más con sus gestos románticos y dulces palabras, me compra flores, joyas, me lleva a cenar a la playa y ver la puesta de sol”.

“La primera vez que soñé con él, pasaba por un mal rato en mi trabajo. En mi sueño me encontraba perdido en un gigantesco y desierto centro comercial. De pronto, este hombre aparecía y yo escapaba de él. Me perseguía por todo el centro comercial durante una hora hasta que me acorralaba en un muro del área de juguetes del supermercado. Me sonreía y me mostraba la salida a través de las cajas registradoras. Al salir, yo despertaba. Desde entonces, este hombre ha aparecido en cada uno de mis sueños y me ha enseñado cómo salir de ellos para finalmente despertar”.

Respecto a este fenómeno existen varias teorías que se explican en la página web, todas ellas con un diferente enfoque. La primera de ellas se refiere a este hombre como un arquetipo del inconsciente colectivo. Según Carl Gustav Jung un arquetipo es una tendencia innata a experimentar las cosas de una determinada manera.

Es, en realidad, un principio organizador sobre las cosas que vemos y hacemos. Respecto a la figura de This Man, se trata pues de un arquetipo al cual el ser humano acude en momentos difíciles (desarrollo emocional, cambios dramáticos, experiencias traumáticas y circunstancias de estrés).

La segunda teoría toca el tema religioso, y detalla que la imagen de “This Man” es una representación de Dios, por lo que sus consejos y guía deben ser seguidos, pues es la voluntad de Dios.

La tercera teoría es, quizá, la de mayor credibilidad científica. En esta los soñadores han argumentado que podría tratarse de una persona real que logra entrar en los sueños de las personas gracias a sus habilidades psicológicas.

Algunos creen que en la vida real el hombre luce como aquel que los visita en sus sueños, mientras que otros creen que se trata de una identidad falsa utilizada para no revelar su identidad.

La cuarta razón argumenta que las apariciones de este hombre son casuales. La teoría parte del hecho de que es muy poco frecuente el poder recordar los rostros de las personas, por lo que el rostro de un hombre como This Man se le puede asignar a cualquier sujeto dentro de un sueño.

Por último, la quinta teoría, que tampoco suena nada descabellada, detalla que se trata de un fenómeno psicosociológico, pues el caso de This Man ha crecido a través de la imitación.

En pocas palabras, cuando la gente ha sido expuesta a un mismo fenómeno, el rostro se graba en la memoria y el inconsciente de las personas, propiciando que el hombre se “aparezca en sus sueños” desde entonces.

Si has llegado a este punto, y después de todo aún piensas que es una farsa, puede que estés en lo cierto. Aunque la página ofrece información respecto al fenómeno y testimonios, la historia carece de veracidad, pues no hay sustento real de todo lo ahí contenido, ningún tipo de estudio serio, o nombre de los “pacientes” involucrados o los psiquiatras.

Y por si esto no fuese suficiente, el sitio está a nombre de Andrea Natella, sociólogo especializado en marketing, quien dirige una agencia llamada “Guerriglia Marketing“. Esta agencia se dedica al posicionamiento por medio de técnicas poco convencionales, que buscan posicionar productos y servicios a un bajo costo.

Para ello, buscan viralizar acontecimientos fuera de lo común con los que se pueda posicional una empresa o destino a través de accidentes, OVNIS o la creación de un misterioso hombre que aparece en los sueños.

Esto, en realidad, explicaría bastante todo este hecho, pues las estrategias utilizadas por Natella en realidad encajan con el hecho de una situación, al volverse “viral” o muy popular, provoca que más gente se sume a ella y compre desde un producto determinado hasta afirmar que ha soñado con este hombre.